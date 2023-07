Fêtes d’Igon Mairie Igon, 23 juillet 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

L’Association Festive Igonaise vous informe de ses traditionnelles fêtes de village ce week-end, avec au programme pour le dimanche :

– 10h30 : Messe suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts d’Igon

– 12h00 : Apéritif offert avec des animations par les bandas..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Mairie Rue Saint-Vincent

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Association Festive Igonaise invites you to its traditional village festivities this weekend, with the following program for Sunday:

– 10:30 am: Mass followed by wreath-laying at the Igon war memorial

– 12:00 pm: Aperitif with entertainment by the bandas.

La Asociación Festiva Igonesa celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas del pueblo, con el siguiente programa para el domingo:

– 10h30: Misa seguida de la colocación de una corona de flores en el memorial de guerra de Igon

– 12:00: Aperitivo amenizado por las bandas.

Die Association Festive Igonaise informiert Sie über ihre traditionellen Dorffeste an diesem Wochenende, mit dem Programm für den Sonntag :

– 10.30 Uhr: Heilige Messe mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal von Igon

– 12.00 Uhr: Angebotener Aperitif mit Unterhaltung durch die Bandas.

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay