Fêtes d’Igon Mairie Igon, 22 juillet 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

L’Association Festive Igonaise vous informe de ses traditionnelles fêtes de village ce week-end, avec au programme pour le samedi :

– 15h00 : Après-midi ludique avec ateliers de jeux de société, belote, structures gonflables et goûter pour les enfants

– 19h00 : Apéritif et repas uniquement sur inscription jusqu’au 19 juillet (adultes : salade/samousa, pièce du boucher avec frites, dessert, fromage et café / enfants : saucisses et frites, dessert et boissons)

– 22h00 : Bal

– 23h00 : Feu d’artifice.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Mairie Rue Saint-Vincent

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Association Festive Igonaise invites you to its traditional village festivities this weekend, with the following program for Saturday:

– 3:00 pm: Fun afternoon with board game workshops, belote, inflatables and snacks for children

– 7:00 p.m.: Aperitif and meal (registration required by July 19) (adults: salad/samousa, butcher’s cut with French fries, dessert, cheese and coffee / children: sausages and French fries, dessert and drinks)

– 10:00 pm: Ball

– 11:00 pm: Fireworks

La Asociación Festiva Igonesa celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas del pueblo, con el siguiente programa para el sábado:

– 15.00 h: Tarde lúdica con juegos de mesa, belote, castillos hinchables y merienda para los niños

– 19.00 h: Aperitivo y comida (inscripción previa antes del 19 de julio) (adultos: ensalada/samosa, corte de carnicero con patatas fritas, postre, queso y café / niños: salchichas y patatas fritas, postre y bebidas)

– 22:00: Baile

– 23:00: Castillo de fuegos artificiales

Die Association Festive Igonaise informiert Sie über ihre traditionellen Dorffeste an diesem Wochenende, mit dem Programm für Samstag :

– 15.00 Uhr: Spielenachmittag mit Workshops für Gesellschaftsspiele, Belote, Hüpfburgen und Snacks für die Kinder

– 19.00 Uhr: Aperitif und Essen nur mit Anmeldung bis zum 19. Juli (Erwachsene: Salat/Samousa, Stück vom Metzger mit Pommes frites, Dessert, Käse und Kaffee / Kinder: Würstchen mit Pommes frites, Dessert und Getränke)

– 22.00 Uhr: Tanzveranstaltung

– 23.00 Uhr: Feuerwerk

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay