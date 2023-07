Fêtes d’Igon Mairie Igon, 21 juillet 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

L’Association Festive Igonaise vous informe de ses traditionnelles fêtes de village ce week-end, avec au programme pour le vendredi :

– 20h30 : Marche (7 km) et Trail (12 km) de l’oppidum

Inscription jusqu’au 21 juillet avant 12h en ligne ou jusqu’à 19h30 sur place.

Vestiaires et douches à disposition..

Mairie Rue Saint-Vincent

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Association Festive Igonaise invites you to its traditional village festivities this weekend, with the program for Friday:

– 8:30 pm: Walk (7 km) and Trail (12 km) from the oppidum

Registration until July 21 before 12 noon online or until 7:30 p.m. on site.

Changing rooms and showers available.

La Asociación Festiva Igonesa se complace en anunciar sus tradicionales fiestas del pueblo para este fin de semana, con el programa para el viernes:

– 20.30 h: Marcha (7 km) y Trail (12 km) alrededor del oppidum

Inscripciones hasta el 21 de julio antes de las 12 h en línea o hasta las 19.30 h in situ.

Vestuarios y duchas disponibles.

Die Association Festive Igonaise informiert Sie über ihre traditionellen Dorffeste an diesem Wochenende. Auf dem Programm stehen für den Freitag :

– 20:30 Uhr: Wanderung (7 km) und Trail (12 km) durch das Oppidum

Anmeldung bis zum 21. Juli vor 12 Uhr online oder bis 19:30 Uhr vor Ort.

Umkleidekabinen und Duschen stehen zur Verfügung.

