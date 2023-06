Visite guidée : le patrimoine du bourg Mairie Hermanville sur Mer Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer Visite guidée : le patrimoine du bourg Mairie Hermanville sur Mer Hermanville-sur-Mer, 16 septembre 2023, Hermanville-sur-Mer. Visite guidée : le patrimoine du bourg Samedi 16 septembre, 10h30 Mairie Hermanville sur Mer 25 pers. max, durée 1h30, RDV mairie. A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville, l’histoire de son château, aujourd’hui disparu, celle de l’église saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois. Mairie Hermanville sur Mer 144 Grande Rue, 14880 Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie 02 31 36 18 00 https://www.hermanvillesurmer.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 38 18 82 »}, {« type »: « email », « value »: « musartdit@gmail.com »}] Patrimoine du bourg d’Hermanville-sur-Mer Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

