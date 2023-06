Visite guidée : les villas de la digue et autres curiosités Mairie Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer Visite guidée : les villas de la digue et autres curiosités Mairie Hermanville-sur-Mer, 17 septembre 2023, Hermanville-sur-Mer. Visite guidée : les villas de la digue et autres curiosités Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Mairie 25 pers. max, durée 1h45, RDV place du Cuirassé Courbet. Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer. Mairie 144 Grande rue, 14880 Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 38 18 82 »}, {« type »: « email », « value »: « musartdit@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00 Les Villas de la Digue Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Mairie Adresse 144 Grande rue, 14880 Hermanville-sur-Mer Ville Hermanville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Mairie Hermanville-sur-Mer

Mairie Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Visite guidée : les villas de la digue et autres curiosités Mairie Hermanville-sur-Mer 2023-09-17 was last modified: by Visite guidée : les villas de la digue et autres curiosités Mairie Hermanville-sur-Mer Mairie Hermanville-sur-Mer 17 septembre 2023