Ecouter les paysages… à Hautefage-la-Tour Mairie Hautefage-la-Tour, 30 septembre 2023, Hautefage-la-Tour.

Hautefage-la-Tour,Lot-et-Garonne

Balade à l’écoute des paysages, au lever du jour, accompagnée par Nicolas Pinczon Du Sel, naturaliste et ornithologue. Sur le plateau, le long du ruisseau, sur les côteaux cultivés… à chaque milieu, son ambiance sonore.

Parcours : 3,5 Km.

2023-09-30

Mairie

Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A stroll through the countryside at dawn, accompanied by Nicolas Pinczon Du Sel, naturalist and ornithologist. On the plateau, along the stream, on the cultivated hillsides… each environment has its own soundscape.

Route: 3.5 Km

Un paseo por el campo al amanecer, acompañado por Nicolas Pinczon Du Sel, naturalista y ornitólogo. En la meseta, a lo largo del arroyo, en las laderas cultivadas… cada entorno tiene su propio paisaje sonoro.

Recorrido: 3,5 km

Ein Spaziergang zum Lauschen der Landschaft bei Sonnenaufgang, begleitet von Nicolas Pinczon Du Sel, Naturforscher und Ornithologe. Auf dem Plateau, entlang des Bachs, an den bewirtschafteten Hängen… Jede Umgebung hat ihre eigene Geräuschkulisse.

Strecke: 3,5 km

