Semaine du goût à Guéret Mairie Guéret, 13 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

La chambre d’agriculture, la chambre des métiers, la chambre des commerces et la ville de Guéret vous proposent la vente et la dégustation de produits locaux..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 17:00:00. .

Mairie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Chamber of Agriculture, the Chamber of Trades, the Chamber of Commerce and the town of Guéret will be selling and tasting local produce.

La Cámara de Agricultura, la Cámara de Oficios, la Cámara de Comercio y la ciudad de Guéret venderán y degustarán productos locales.

Die Landwirtschaftskammer, die Handwerkskammer, die Handelskammer und die Stadt Guéret bieten Ihnen den Verkauf und die Verkostung von lokalen Produkten an.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Grand Guéret