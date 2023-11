animation du telethon mairie, Grignols (33) animation du telethon mairie, Grignols (33), 8 décembre 2023, . animation du telethon Vendredi 8 décembre, 18h00 mairie, Grignols (33) Animation du telethon musique de rue et danse 2 heures de danse trad Contact Jean-Paul Dauba 0623442986 source : événement animation du telethon publié sur AgendaTrad mairie, Grignols (33) 33690 Grignols, France

mairie, 33690 Grignols, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46048 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00 nivernais concert Détails Autres Lieu mairie, Grignols (33) Adresse 33690 Grignols, France mairie, 33690 Grignols, France Age max 110 Lieu Ville mairie, Grignols (33) latitude longitude 44.389481;-0.041861

mairie, Grignols (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//