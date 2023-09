Balade contée et guidée de Greuville « Sur les traces des Sorciers » Mairie Greuville, 31 octobre 2023, Greuville.

Greuville,Seine-Maritime

En raison des fortes chaleurs annoncées, cette animation est reportée à une date ultérieure qui sera prochainement communiquée.

L’Office de Tourisme Terroir de Caux, vous propose de partir à la découverte de Greuville, une commune pas comme les autres puisque son histoire est bercée par la sorcellerie ! Laissez-vous porter lors de cette balade contée « sur les traces des sorciers » avec les conteuses Jeane Herrington, Elisabeth Coppin et Claire Deparis !

Rendez-vous sur la Place des Sorciers devant la mairie à 16h30 ! Équipez-vous de chaussures confortables.

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

Mairie Place des Sorciers

Greuville 76810 Seine-Maritime Normandie



Due to the hot weather forecast, this event has been postponed to a later date, to be announced shortly.

The Terroir de Caux Tourist Office invites you to discover Greuville, a commune like no other, whose history is steeped in witchcraft! Join storytellers Jeane Herrington, Elisabeth Coppin and Claire Deparis on a stroll « in the footsteps of witches »!

Meet at the Place des Sorciers in front of the town hall at 4.30pm! Bring comfortable shoes.

Reservations essential and number of participants limited.

Debido a las previsiones de calor, este acto se ha aplazado a una fecha posterior, que se anunciará en breve.

La Oficina de Turismo Terroir de Caux le invita a descubrir Greuville, una ciudad sin igual cuya historia está impregnada de brujería Acompañe a las narradoras Jeane Herrington, Elisabeth Coppin y Claire Deparis en un paseo « tras las huellas de los brujos »

Cita en la plaza des Sorciers, frente al ayuntamiento, a las 16.30 h Traiga calzado cómodo.

Imprescindible reservar y número de participantes limitado.

Aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen wird diese Animation auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, der in Kürze bekannt gegeben wird.

Das Office de Tourisme Terroir de Caux lädt Sie ein, Greuville zu entdecken, eine Gemeinde wie keine andere, da ihre Geschichte von der Hexerei geprägt ist! Lassen Sie sich auf diesem Spaziergang « auf den Spuren der Hexen » von den Erzählerinnen Jeane Herrington, Elisabeth Coppin und Claire Deparis begleiten!

Treffpunkt: Place des Sorciers vor dem Rathaus um 16:30 Uhr! Rüsten Sie sich mit bequemen Schuhen aus.

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

