Gilles Gilles, à la découverte du patrimoine vivant d’un village Mairie Gilles, 16 septembre 2023, Gilles. Gilles, à la découverte du patrimoine vivant d’un village Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie L’association « Gilles à Tous Vents » organise une exposition photos du patrimoine vivant du village de Gilles. La plupart des architectures et objets présentés représentent des « trésors cachés » inconnus du public : témoignages d’une vie rurale disparue, inscriptions anciennes, moulins parfaitement conservés, art des charpentes. La visite de l’exposition pourra être suivie pour celles et ceux qui le souhaitent par la découverte de certains de ces lieux remarquables du village grâce au plan qui leur sera gracieusement fourni. Mairie 4 Place de l’église 28260 Gilles Gilles 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 85 76 35 35 Parking place de l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

