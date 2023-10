Ateliers PHARE (prévention addictions) à Grevigney-et-Mercey (70) Mairie Gevigney (70) Gevigney-et-Mercey, 8 décembre 2023, Gevigney-et-Mercey.

L’ASEPT FC/B met en place des ateliers participatifs à destination des séniors des communes de Haute-Saone, permettant d’échanger sur les addictions : les ateliers PHARE.

Le passage à la retraite est un moment charnière pour la majorité des seniors. Cette période de la vie amène chacun à redéfinir son identité, à réfléchir au sens de la vie, à son rôle dans la société, à trouver un nouveau rythme dans la vie quotidienne… Une partie des dépendances constatées chez les seniors peut être liée à la fin de la vie professionnelle et au départ en retraite. Après des années de travail, certains peuvent ressentir une sensation de « vide », un sentiment d’inutilité, de l’ennui, de la solitude, de l’anxiété face au vieillissement et à la perte d’autonomie. De plus, les décès des proches, les maladies, les séparations peuvent fragiliser émotionnellement les seniors qui peuvent alors chercher refuge dans l’alcool, les médicaments ou le jeu.

Les « Ateliers PHARE » sont gratuits et ont pour objectif de contribuer à la prévention des conduites addictives en permettant à chacun de comprendre les mécanismes et les effets de l’addiction pour cultiver sa capacité d’agir sur sa santé et de conseiller son entourage. Le programme est donc l’occasion d’informer et d’échanger autour des addictions.

Les conduites addictives comprennent à la fois les addictions aux substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites) mais également les addictions comportementales, sans substances psychoactives (jeux d’argent et de hasard). Lors des 3 séances sont évoqués plus particulièrement l’alcool, le tabac et les médicaments psychoactifs (les somnifères ou hypnotiques ; les antidépresseurs ; les tranquillisants ou anxiolytiques ; les neuroleptiques ou antipsychotiques). Les jeux d’argent et de hasard sont évoqués lorsque les addictions sans substance sont abordées dans le programme.

Les addictions visées sont donc principalement l’abus d’alcool, de tabac et de médicaments psychoactifs, qui sont à ce jour, les plus consommées et aussi les plus documentées pour les plus de 60 ans.

L’action collective « Ateliers PHARE » s’adresse à toute personne âgée de plus de 60 ans, non dépendante, quel que soit son régime d’appartenance, dès lors qu’elle s’engage à suivre l’intégralité du programme, sous la forme de 3 ateliers collectifs, d’une durée de 2h30 chacun :

• Séance 1 « de la recherche de sensation à l’addiction » : Comprendre comment l’usage de produits psychoactifs peut se transformer en addiction

• Séance 2 « les effets de l’addiction et les moyens de l’éviter » : Connaître les effets de l’addiction sur la santé et les moyens de limiter les risques

• Séance 3 « connaître les stades du processus motivationnel pour développer des habitudes de vie en faveur de la santé et identifier les dispositifs de prise en charge » : Comprendre les stades du processus motivationnel et connaître les solutions et dispositifs d’aide et d’accompagnement

Afin qu’un atelier PHARE puisse voir le jour, il est demandé un minimum de 8 participants (maximum 12 participants) ainsi que la mise à disposition d’une salle pour le bon déroulement des 3 séances.

