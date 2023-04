Randonnée estivale : nature et paysage des tourbières de la Bar Mairie, 28 juin 2023, Germont.

Mercredi 28 juin de 14h à 17h.Randonnée de 5,5km de Harricourt à Germont en passant par les tourbières de la Bar.RDV à la mairie de GermontGratuit et ouvert à tous..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . .

Mairie

Germont 08240 Ardennes Grand Est



Wednesday, June 28th from 2pm to 5pm.5km walk from Harricourt to Germont passing by the peat bogs of the Bar.RDV at the town hall of GermontFree and open to all.

Miércoles 28 de junio de 14.00 a 17.00 h.Recorrido de 5 km de Harricourt a Germont pasando por las turberas de Bar.Punto de encuentro en el ayuntamiento de GermontGratuito y abierto a todos.

Mittwoch, 28. Juni, 14.00-17.00 Uhr.5,5 km lange Wanderung von Harricourt nach Germont über die Torfmoore von Bar.RDV am Rathaus von GermontKostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-03-24 par Ardennes Tourisme