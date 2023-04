Chantier participatif dans les tourbières de la Bar Mairie, 12 mars 2023, Germont.

Aidez-nous à préserver les tourbières en participant aux travaux d’entretien du site : débroussaillage et étalage.De 9h à 12hGratuit et ouvert à tous..

Mairie

Germont 08240 Ardennes Grand Est



Help us to preserve the peat bogs by participating in the maintenance of the site: clearing brush and spreading.9am to 12pmFree and open to all.

Ayúdenos a preservar las turberas participando en el mantenimiento del lugar: desbroce y tendido.De 9:00 a 12:00 horasGratis y abierto a todos.

Helfen Sie uns, die Torfmoore zu erhalten, indem Sie an den Pflegearbeiten des Standorts teilnehmen: Entbuschung und Auslegen.Von 9 bis 12 UhrKostenlos und für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme