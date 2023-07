Fêtes locales Mairie Ger, 29 juillet 2023, Ger.

Ger,Pyrénées-Atlantiques

10h : départ des Sérénades.

14h : concours de pétanque (paniers garnis et bouteilles de vin à gagner).

14h30 : concours de pelote (lots à gagner).

22h : bal animé par le podium DJ David « Dancefloor is Magic »..

Mairie

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am: start of the Sérénades.

2pm: pétanque competition (prize baskets and bottles of wine to be won).

2:30pm: pelota competition (prizes to be won).

10 p.m.: dance hosted by podium DJ David « Dancefloor is Magic ».

10.00 h: inicio de las Sérénades.

14.00 h: concurso de petanca (con premios en forma de cestas y botellas de vino).

14.30 h: concurso de pelota (con premios).

22.00 h: fiesta con DJ David « Dancefloor is Magic ».

10 Uhr: Start der Sérénades.

14 Uhr: Petanque-Wettbewerb (zu gewinnen gibt es gefüllte Körbe und Weinflaschen).

14.30 Uhr: Pelota-Wettbewerb (Preise zu gewinnen).

22 Uhr: Tanzveranstaltung mit dem Podest-DJ David « Dancefloor is Magic ».

