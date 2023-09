bal occitan et trad du monde au Veirem Ben Social Club Mairie, Gaillac-d’Aveyron (12) bal occitan et trad du monde au Veirem Ben Social Club Mairie, Gaillac-d’Aveyron (12), 23 septembre 2023, . bal occitan et trad du monde au Veirem Ben Social Club Samedi 23 septembre, 19h30 Mairie, Gaillac-d’Aveyron (12) Participation libre et conscient En cette rentrée le Veirem Ben vous propose de vous degourdir les jambes autour d’une soiree dansante avec apero Tapas locals 18h30 – 19h30 Initiation danse traditionnelle avec Anne Marie 19h30 Apero tapas 21h00 Arnaud Cance ( chansons populaire occitanne ) Les jongleurs d’accordeon ( musique trad d’ici et du monde ) Participation libre et consciente source : événement bal occitan et trad du monde au Veirem Ben Social Club publié sur AgendaTrad Mairie, Gaillac-d’Aveyron (12) Mairie, 12310 Gaillac-d’Aveyron, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44767 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

