Chasse au trésor Mairie Frazé, 17 septembre 2023, Frazé.

Chasse au trésor Dimanche 17 septembre, 10h00 Mairie Nombre de places limité.

Ouverte aux enfants de 6 à 12 ans, cette chasse au trésor allie le jeu à la découverte de notre patrimoine local !

Mairie 2 Place du Château, 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 29 50 52 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.fraze@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mairie-fraze.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

© Isabelle Lavie