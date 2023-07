A la découverte des Percherons Mairie Frazé Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

A la découverte des Percherons

Dimanche 17 septembre, 10h00

Venez découvrir ces magnifiques chevaux emblématiques du Perche et, pourquoi pas, effectuer une balade attelée dans le bourg de Frazé !

Mairie
2 Place du Château, 28160 Frazé
Frazé 28160 Eure-et-Loir
Centre-Val de Loire

