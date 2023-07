Randonnée vélo Mairie Frazé Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Frazé Randonnée vélo Mairie Frazé, 16 septembre 2023, Frazé. Randonnée vélo Samedi 16 septembre, 14h30 Mairie Inscription avant le 12 septembre Circuit de 18 km, dans le cadre des Échappées à vélo, qui empruntera en partie le tracé de la Véloscénie et des petites routes pittoresques permettant la découverte des paysages et du patrimoine local. Mairie 2 Place du Château, 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mairie.fraze@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Eure-et-Loir, Frazé Autres Lieu Mairie Adresse 2 Place du Château, 28160 Frazé Ville Frazé Departement Eure-et-Loir

