Le Grand Parcours Conté à Fournes-en-Weppes ! Mairie 1345 Rue Faidherbe, 59134 Fournes-en-Weppes Fournes-en-Weppes 59134 Nord Hauts-de-France C’est parti pour une visite un peu curieuse… Les compagnies la Roulotte Ruche et la Vache Bleue proposent une lecture décalée, un parcours spectaclé afin de découvrir 3 lieux emblématiques du village de Fournes-en-Weppes, une promenade déambulatoire ponctuée d’histoires locales peu orthodoxes et revisitées… Rendez-vous à la mairie à 15h pour découvrir la déambulation

Tout public, à partir de 8 ans

Réservations au 03 20 50 24 10

