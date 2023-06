Visite guidée : Fontaine-le-Bourg, au fil du temps Mairie Fontaine-le-Bourg, 16 septembre 2023, Fontaine-le-Bourg.

Visite guidée : Fontaine-le-Bourg, au fil du temps Samedi 16 septembre, 15h00 Mairie Durée 2h.

Fontaine-le-Bourg, au fil du temps.

Découverte du nouveau Parcours Numérique Histoire et Patrimoine par Alain Dugard

Ancienne baronnie, la commune bâtit son histoire autour de l’eau, à la fois objet de vénération, protection d’édifice, source d’énergie pour les moulins, les filatures. C’est dans l’atelier de l’une d’elles qu’Edouard Delamare Deboutteville met au point, en 1883, la première automobile à moteur alimenté par l’essence de pétrole.

Dès lors, Fontaine-le-Bourg est considéré, depuis cette date, comme le berceau de l’automobile.

Cette déambulation propose la découverte de la riche histoire de Fontaine-le-Bourg, commentée par Alain Dugard, grâce au tout nouveau Parcours Numérique Histoire et Patrimoine réalisé par la commune et l’association Histoire et Patrimoine du Haut-Cailly.

Mairie 571 rue Delamare Deboutteville, 76690 Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Alain Dugard