Visite autour du château

Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00

Visite autour du château : canal Louis XIV, porte Renaissance, colombier, arbres remarquables, explications du manoir de la Renaissance à nos jours.

Mairie
2 rue Charles-Péguy 28190 Fontaine-la-Guyon
Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
02 37 22 57 79

Au cœur d'un domaine de 12 ha se trouve la Mairie-Château datant de 1684 et acquise par la commune en 1998. Le parc qui l'entoure est aménagé d'après un plan du XVIIIe siècle avec des allées en étoile (certaines sont encore visibles). Parmi les cèdres centenaires, le plus ancien a été planté en 1779. Des vestiges du célèbre Canal Louis XIV sont présents dans le parc. Sur la portion visible du canal, environ 250m, une glacière, ancêtre des chambres froides, témoigne des vestiges du passé.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

