Marché de Noël – Samedi 10 décembre Mairie, 10 décembre 2022, Fenouillet. Marché de Noël – Samedi 10 décembre Samedi 10 décembre, 09h00 Mairie

Au traditionnel marché de plein vent du samedi matin viendront se mêler objets de décorations, bijoux, marrons grillés, chocolat chaud… Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Et bien sûr le Père Noël et sa calèche magique seront là toute la journée ! La FCPE et l’AAPEF tiendront deux chalets. Wine-truck et food-trucks sur place.

