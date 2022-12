Soirée gospel – Vendredi 9 décembre Mairie, 9 décembre 2022, Fenouillet.

Soirée gospel – Vendredi 9 décembre Vendredi 9 décembre, 17h00 Mairie

Inauguration officielle des illuminations et des festivités de fin d’année, accompagnée du mot du Maire.

Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

La soirée se poursuivra avec la chorale dansée de Corps et Arts Dance District et sa Christmas Surprise by CADD (18h30) et un concert de gospel avec Gospel Walk and DeeDee Daniel (19h00). Joyeux, rythmé et par d’autres moments bouleversant d’espoir, Gospel Walk offre un répertoire riche, allant du gospel traditionnel au gospel moderne avec des influences jazz, soul et afro. Un pur moment de partage et d’émotions pour toutes et tous !

Dégustation de garbure et vin chaud.

Gratuit



