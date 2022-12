Village de Noël – Du 9 au 31 décembre Mairie, 9 décembre 2022, Fenouillet.

Village de Noël – Du 9 au 31 décembre 9 – 31 décembre Mairie

La place de la mairie accueille de nouveau un village de Noël pendant trois semaines !

Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

Un manège gratuit pour les plus petits, animations, spectacles, petite restauration et trois chalets tenus par des artisans, commerçants et associations de la ville.

– Horaires du carrousel et des chalets :

du lundi au jeudi en période scolaire : 16h > 19h

vendredi 9 décembre : 16h > 22h • Vendredi 16 décembre : 17h > 21h

du lundi au vendredi durant les vacances scolaires : 11h > 12h30 et 15h > 19h

week-ends : 10h > 12h30 et 15h > 18h (sauf samedi 10 décembre : 10h > 18h)

dimanches 25 décembre et 1er janvier : fermé

– Animations pour les enfants et pour les ados du 17 au 31 décembre de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 (samedi 24 décembre de 10h00 à 15h00) :

samedi 17 décembre et mardi 20 décembre : rallye des charriotes

mercredi 21 décembre : skate électrique et bornes d’arcade

jeudi 22 décembre : jeux géants en bois, baby-foot et flipper

vendredi 23 décembre : mini-ferme, ateliers créatifs, gyrospace

samedi 24 décembre : mini-ferme et ateliers créatifs

lundi 26 décembre : trampoline

mardi 27 décembre : jeux géants en bois, baby-foot et flipper

mercredi 28 décembre : mini-golf et curling

jeudi 29 décembre : trampoline et jeux géants en bois

vendredi 30 décembre : karts à pédales

samedi 31 décembre : chevaux à pédales

Père Noël :

Tours en calèche : 10 décembre (toute la journée) et 21 décembre (après-midi)

Descente sur le marché : 17 et 24 décembre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T09:00:00+01:00

2022-12-31T18:00:00+01:00