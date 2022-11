Vente de sapins de Noël par la FCPE – Vendredi 2 décembre Mairie Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

C’est désormais une tradition : la FCPE, association des parents d’élèves des écoles de Fenouillet, organise une vente de sapins de Noël Nordmann (1 à 3m), en pot ou coupés Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Il est possible d’acheter une bûche de support avec ou sans réserve d’eau. Les prix vont de 15 € à 49 €. Les bénéfices financeront les projets des écoles. Commandez votre sapin avant le 15 novembre, décorez-le et participez au concours du plus beau sapin pour gagner un panier gourmand ! Livraison vendredi 2 décembre de 16h00 à 18h30 sur la place de la mairie.

