Adhérents MSA pour simplifier vos démarches administratives, créer votre espace privé MSA, la route du SEL (Services en Ligne) vient à vous ! Mairie Felzins, 10 octobre 2023, Felzins.

Adhérents MSA pour simplifier vos démarches administratives, créer votre espace privé MSA, la route du SEL (Services en Ligne) vient à vous ! Mardi 10 octobre, 10h00 Mairie

Afin d’agir pour l’inclusion numérique et faciliter l’appropriation par les ressortissants agricoles du site de la MSA Midi-Pyrénées Nord et de ses services en ligne, les délégués MSA du comité territorial du Grand Figeac (Lot) organisent le 10 octobre sur la commune de Felzins une journée de sensibilisation et d’informations.

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter l’élu MSA référent suivant :

Bernard Barthélémy au 06 23 44 14 67

Mairie 46270 FELZINS Felzins 46270 Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

inclusion numérique informatique