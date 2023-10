Cérémonie commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Cérémonie commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 11 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Cérémonie commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale Samedi 11 novembre, 09h00 Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023

La cérémonie se déroulera selon le programme suivant :

9H00 Formation du cortège / Parvis des Citoyens

9H30 Messe / Église St Martin

11H00 Dépôt des gerbes / Monument aux Morts Discours des Anciens Combattants

Allocution du Maire

Lecture du message de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées

Remerciements des personnalités présentes 11H30 Verre de l’amitié / Maison de la Culture

Cérémonie animée par l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais, la chorale ChordAria et les écoliers estrétefontains. Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Parvis des citoyens 31620 Castelnau Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T13:00:00+01:00

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T13:00:00+01:00 11 novembre commemoration Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Adresse Parvis des citoyens 31620 Castelnau Ville Castelnau-d'Estrétefonds Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds latitude longitude 43.784385;1.357556

Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-d'estretefonds/