Cérémonie de la Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne

Cérémonie de la Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds, 18 mars 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Cérémonie de la Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie Samedi 18 mars, 10h00 Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds La cérémonie se déroulera selon le programme suivant :

10H : Formation du cortège / Parvis des Citoyens

10H30 : Dépôt des gerbes / Monument aux Morts

• Discours de Grégory Pilipczuk, Délégué Défense

• Discours de Guy Nonis, Président de la Fédération des Anciens Combattants

• Allocution de Madame la Maire Sandrine Sigal

• Remerciements Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Parvis des citoyens 31620 Castelnau Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00 algerie commemoration

Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Adresse Parvis des citoyens 31620 Castelnau Ville Castelnau-d'Estrétefonds Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds

Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-d'estretefonds/

Cérémonie de la Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds 2023-03-18 was last modified: by Cérémonie de la Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds 18 mars 2023 Castelnau-d'Estrétefonds Mairie et Monument aux Morts Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds

Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne