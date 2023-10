Célébration prix « ma commune bouge » Mairie Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Célébration prix « ma commune bouge » Mairie Escalquens Escalquens, 5 novembre 2023, Escalquens. Célébration prix « ma commune bouge » Dimanche 5 novembre, 11h00 Mairie Escalquens La ville d’Escalquens est Lauréate du concours « Ma commune bouge » organisé par La Dépêche du Midi. Elle s’est distinguée dans la catégorie « Animations » grâce à son spectacle ‘Escal’en scène’. Jean-Luc Tronco, Maire d’Escalquens et Marie-Claire Loose adjointe à la Culture, ont le plaisir de vous inviter à célébrer cette récompense lors d’un moment convivial le dimanche 5 novembre à 11 h à la mairie d’Escalquens. Mairie Escalquens Place Francois Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

