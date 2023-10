Rassemblement républicain Mairie Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Rassemblement républicain Mairie Escalquens Escalquens, 20 octobre 2023, Escalquens. Rassemblement républicain Vendredi 20 octobre, 18h00 Mairie Escalquens Rassemblement républicain en hommage à Dominique Bernard, professeur au collège-lycée Gambetta à Arras Vendredi 20 octobre 2023 18h, devant la Mairie Après l’attaque terroriste d’Arras le 14 octobre dernier, où Dominique Bernard, professeur de français au collège a été tué, Jean-Luc Tronco, Maire d’Escalquens, invite tous les Escalquinois à le rejoindre vendredi 20 octobre à 18h devant la mairie, pour rendre hommage à ce professeur assassiné, se recueillir et observer une minute de silence en sa mémoire. Mairie Escalquens Place Francois Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

