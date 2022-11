L’APIE fête Noël ! Mairie Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

L'APIE fête Noël ! Vendredi 9 décembre 2022, dans les jardins du CIP, face à la Mairie 16h15-19h : retrait de sapins commandés. Présence du Père Noël.

Atelier de décorations et décoration du sapin illuminé. Suivi à 18h du lancement des illuminations de Noël et décompte en présence des élus.

