Escalquens : balade à la découverte des arbres remarquables Mairie Escalquens, 15 octobre 2022, Escalquens. Escalquens : balade à la découverte des arbres remarquables Samedi 15 octobre, 14h00 Mairie Escalquens le samedi 15 octobre 2022 Mairie Escalquens Place Francois Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Balade à la découverte des arbres remarquables, le samedi 15 octobre 2022, à 14h Départ devant la mairie d’Escalquens. Durée de la balade : 2h

Trajet : 3km Sortie animée par Charlotte Tisseyre de l’association « Arbres et Paysages d’Autan », en présence du référent citoyen de la biodiversité d’Escalquens, dans le cadre des animations biodiversité de la commune.

