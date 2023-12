Escape Game Mairie Épinac, 31 janvier 2024, Épinac.

Épinac Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:30:00

fin : 2024-01-31 15:30:00

.

Un grand jeu d’aventure de type «escape game» où les joueurs sont conduits à l’intérieur d’un musée pour une séance de 60 minutes. Le but, découvrir l’énigme du musée. Musique d’ambiance, timer video, mise en scène et effets spéciaux pour une immersion totale dans l’aventure…Louis cherche à retrouver la mémoire et avec elle des souvenirs de famille qui l’aideront à savoir qui il est et d’où il vient.

EUR.

Mairie Place de la mairie

Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II