Sur inscription

Les Boucles du Pays elbeuvien rassemblent un semi-marathon, un 10 km, ainsi qu’un 5 km en faveur de la Ligue contre le cancer et des courses pour enfants ! Samedi 25 et dimanche 26 mars.

5km

Le 5km des boucles du pays elbeuvien est une course non chronométrée accessible à tous, en courant ou en marchant. Le montant des inscriptions sera intégralement reversé au Comité de Seine-Maritime de la Ligue contre le Cancer.

Dimanche 26 mars, à 9h00, devant la mairie d’Elbeuf sur Seine sur la voie sur berge.

10 km

Le 10km des boucles du pays elbeuvien est une course chronométrée, qualificative pour les Championnats de France. Accessible à partir de la catégorie Cadet (plus de 16 ans).

Dimanche 26 mars, à 9h45, rue des Martyrs à Elbeuf.

Semi-marathon

Le semi-marathon des Boucles du pays elbeuvien, qualificatif pour les Championnats de France. est ouvert à partir de la catégorie Junior (plus de 18 ans).

Dimanche 26 mars, à 10h30, rue des Martyrs à Elbeuf.

Courses enfants

Des courses gratuites sont organisées pour les enfants nés entre 2010 et 2015 inclus. Ils pourront courir entre 800 m et 1800 m selon leur âge.

Samedi 25 mars, dès 14h30, dans le stade Fernand Sastre de Caudebec lès Elbeuf.

Pendant la course, participez au tirage au sort pour gagner une place au “Marathon Pour Tous, Paris 2024” !

Pour la première fois de l’histoire, Paris 2024 propose aux spectateurs de se lever des gradins pour vivre l’expérience des Jeux dans la peau d’un athlète.

Ainsi, le Marathon Pour Tous de Paris 2024 se déroulera sur le même parcours que la mythique course du Marathon Olympique.

Une distance plus courte de 10km sur ce même parcours sera également proposée pour permettre à chaque sportif – confirmé et débutant, jeune et moins jeune – de vivre une expérience unique pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.



