8 mars – Journée internationale des droits des femmes mairie Elbeuf sur Seine, 6 mars 2023, Elbeuf.

8 mars – Journée internationale des droits des femmes 6 – 26 mars mairie Elbeuf sur Seine

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l’occasion de proposer un programme d’animations et d’actions autour de l’égalité femme-homme.

mairie Elbeuf sur Seine mairie d’Elbeuf sur Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{“link”: “mailto:pascal.mendy@mairie-elbeuf.fr”}, {“link”: “mailto:theatreeprouvette76@gmail.com”}, {“link”: “http://www.vostickets.net”}, {“link”: “mailto:reservations@rouentourisme.com”}]

06 & 10/03 Formations aux clubs sportifs et partenaires

Deux thématiques sur deux séances :

Prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport (séance du lundi 6 mars) et prévention du décrochage sportif des jeunes filles (séance du vendredi 10/03).

Cette action est intégrée aux actions Terre de Jeux 2024 et Cités éducatives.

Rendez-vous le lundi 6 mars, de 18h à 20h – Salle des arcades

Rendez-vous vendredi 10 mars, de 15h à 17h – Salle des arcades ou en visio

06 au 14 / 03 Exposition « Boucliers »

Œuvres réalisées pendant les ateliers participatifs à l’espace Fraenckel Herzog, avec Bérénice Blois.

Vernissage dans le hall du Théâtre des Bains Douches, à l’occasion du spectacle « Simone en Aparté ».

Cette exposition sera ensuite présentée au public dans d’autres lieux de la ville (MJC, médiathèque, le Ptit Resto, portes ouvertes Fraenckel Herzog…).

Les œuvres exposées seront accompagnées d’une médiation par l’artiste et les femmes ayant participé aux ateliers.

08/03 Action Sport et Mixité

Centres de loisirs (60 enfants).

Rotations sur des ateliers sportifs mixtes : Twirling Bâton, Futsall, Kung fu et Taï Chi, Motricité et karaté. Cette manifestation est intégrée aux actions Terre de Jeux 2024.

Rendez-vous mercredi 8 mars, 14h-17h au Gymnase Jean-Pierre Papin

08/03 Action service jeunesse

Séances sportives valorisant la mixité : Parcours sportifs mixtes à partir de 16 ans et débats du jeudi sur le thème de la mixité des métiers.

Inscription sur place ou auprès de Pascal Mendy

Mail : pascal.mendy@mairie-elbeuf.fr

Rendez-vous mercredi 8 mars de 14h à 21h à la salle des sports de la Structure (cours Carnot)

11/03 [Théâtre] Défaut de fabrication

Par la compagnie Théâtre Éprouvette, de Jérôme RICHER, avec Frédérique Vitali et Mario Putzulu. Mise en scène : Dina Le Neveu

Dans un milieu prolétaire, les rouages de deux vies ordinaires tournent inlassablement depuis 33 ans. Un jour comme n’importe quel autre jour, un rouage se grippe. Un couple : elle, femme de ménage, lui, ouvrier. Il abandonne son poste de travail subitement, sans raison apparente. Il rentre chez lui, sa femme cherche à comprendre. Il s’ensuit un dialogue où ressurgissent souvenirs du bonheur et rancœurs dont la femme fera les frais. Une tragédie contemporaine dans une unité de temps, de lieu et d’action.

Tout public, dès 15 ans / durée : 1h15

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / tarif Reg’Arts : 2 €

Informations et réservation :

Mail : theatreeprouvette76@gmail.com

Tél. 06 63 21 16 34

Rendez-vous le samedi 11 mars à 20h – au théâtre des Bains Douches

14/03 [Théâtre] Simone en aparté

Par la compagnie Tanit Théâtre, Simone Veil, une femme libre, ardente, déterminée. Avec Sophie Carrité. Écriture et mise en scène : Arnaud Aubert

Saisi d’une forte émotion devant cette femme libre, ardente, au destin exceptionnel ; j’ai voulu dévoiler ses multiples facettes, faire résonner les pensées de Simone à des âges différents, partager son regard sur la vie, la nature et l’humanité. Entrer dans son espace intime, dans lequel la narration, l’apostrophe, la réflexion ou le souvenir seraient vécus comme un temps présent d’où l’on pourrait entendre avec simplicité la force de la lucidité et l’espoir qu’elle revendique. Je tente de saisir, à travers un kaléidoscope d’évocations, la nature de ses convictions et de ses engagements, ses doutes et ses colères parfois. Derrière ses combats se dévoile une personne de caractère, d’une richesse hors du commun, d’une rare intelligence et d’une grande sensibilité.

Tout public, dès 14 ans / durée : 1h

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / tarif Reg’Arts : 2 €

Informations et réservation :

Billetterie en ligne : www.vostickets.net

Tél. 02 32 96 99 22

Rendez-vous le mardi 14 mars à 20h – au théâtre des Bains Douches

26/03 [Visite guidée] STREET ART AU FÉMININ

Organisateur : Rouen Normandie Tourisme & Ville d’Elbeuf sur Seine

Dus à l’artiste K2Bgraff, des portraits de femmes, illustres ou méconnues, apparaissent dans les rues d’Elbeuf. Partez à la découverte de ces œuvres de street-art et de ces figures féminines qui ont marqué l’Histoire locale ou mondiale. Balade organisée par la Ville d’Elbeuf, en présence de l’artiste.

Rendez-vous : champ de foire, devant le Cirque-Théâtre, Elbeuf-sur-Seine

Gratuit / Réservation obligatoire

Informations et réservation :

Tél. 02 32 08 36 59

Mail : reservations@rouentourisme.com

Rendez-vous le dimanche 26 mars à 15h – devant le Cirque-Théâtre (à côté du Champ de foire)

Sang Tabou

La ville d’Elbeuf sur Seine lutte contre la précarité menstruelle. Elle s’engage auprès de la population pour briser le tabou des règles et faire bouger les lignes !

Cette année la collecte débutera le mercredi 8 mars et se terminera le mercredi 22 mars 2023.

Lieux de collecte prévus sur Elbeuf sur Seine

5 boites sont à votre disposition, les lieux de collecte seront :

La mairie d’Elbeuf (1 Pl. Aristide Briand)

Le centre social du Puchot (7 Rue de la Rochelle)

La pharmacie Tranchant (34 Rue des Martyrs)

La structure (61 cours Carnot)

Une collecte aura également lieu lors du spectacle Simone en aparté le 14 mars au Théâtre des bains douches.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T08:30:00+01:00

2023-03-26T18:00:00+02:00