[Réunion] Information et sensibilisation : démarchages frauduleux, que faire ? mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

[Réunion] Information et sensibilisation : démarchages frauduleux, que faire ? mairie Elbeuf sur Seine, 14 décembre 2022, Elbeuf. [Réunion] Information et sensibilisation : démarchages frauduleux, que faire ? Mercredi 14 décembre, 14h00 mairie Elbeuf sur Seine Réunion d’information pour mieux appréhender les escroqueries mairie Elbeuf sur Seine mairie d’Elbeuf sur Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie Auprès des seniors et des personnes isolées. La réunion portera sur le démarchage agressif, les bons réflexes à adopter pour éviter les cambriolages, ainsi que les escroqueries courantes. Tout public – Gratuit Rendez-vous le mercredi 14 décembre à 14h – à l’Hôtel de Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T14:00:00+01:00

2022-12-14T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu mairie Elbeuf sur Seine Adresse mairie d'Elbeuf sur Seine Ville Elbeuf lieuville mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf Departement Seine-Maritime

mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

[Réunion] Information et sensibilisation : démarchages frauduleux, que faire ? mairie Elbeuf sur Seine 2022-12-14 was last modified: by [Réunion] Information et sensibilisation : démarchages frauduleux, que faire ? mairie Elbeuf sur Seine mairie Elbeuf sur Seine 14 décembre 2022 Elbeuf mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime