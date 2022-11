[Exposition interactive] « Inégalités femmes-hommes, 10 raisons pour agir » mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

[Exposition interactive] « Inégalités femmes-hommes, 10 raisons pour agir » mairie Elbeuf sur Seine, 14 novembre 2022, Elbeuf. [Exposition interactive] « Inégalités femmes-hommes, 10 raisons pour agir » 14 – 25 novembre mairie Elbeuf sur Seine

Tout public, Gratuit

Chaque année, la Ville organise une semaine d’actions dédiées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. mairie Elbeuf sur Seine mairie d’Elbeuf sur Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, la Ville organise une semaine d’actions dédiées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles du 21 au 25 novembre. Retrouvez l’exposition interactive « Inégalités femmes-hommes, 10 raisons pour agir » avec 10 thématiques abordées pour inviter à la réflexion et trouver des moyens d’agir. Les panneaux seront répartis dans différents lieux de la ville, en fonction de leur thématique : À la Maison de la Justice et du Droit (27 Pl. de la République) : les violences;

Au cinéma Grand Mercure d’Elbeuf (Square Raoul Grimoin Sanson) : culture, médias, politique, monde du travail;

À la structure jeunesse (61 cours Carnot) : sexualité, école et enseignement, espace public, sport et tâches domestiques. Rendez-vous du lundi 14 novembre au vendredi 25 novembre – à la MJD, au cinéma Grand Mercure d’Elbeuf et à la structure jeunesse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-14T10:00:00+01:00

2022-11-25T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu mairie Elbeuf sur Seine Adresse mairie d'Elbeuf sur Seine Ville Elbeuf lieuville mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf Departement Seine-Maritime

mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

[Exposition interactive] « Inégalités femmes-hommes, 10 raisons pour agir » mairie Elbeuf sur Seine 2022-11-14 was last modified: by [Exposition interactive] « Inégalités femmes-hommes, 10 raisons pour agir » mairie Elbeuf sur Seine mairie Elbeuf sur Seine 14 novembre 2022 Elbeuf mairie Elbeuf sur Seine Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime