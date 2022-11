[Mobilisation] Téléthon 2022 mairie Elbeuf sur Seine, 1 novembre 2022, Elbeuf.

[Mobilisation] Téléthon 2022 1 novembre – 4 décembre mairie Elbeuf sur Seine

Tout public

La Ville et les associations elbeuviennes sont mobilisées pour le Téléthon. Retrouvez le programme complet pour passer moment convivial et découvrir de nouvelles activités tout en étant solidaire.

mairie Elbeuf sur Seine mairie d’Elbeuf sur Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:tel-est-ton-defi@hotmail.fr »}, {« link »: « mailto:contact@emij.fr »}]

À partir du mardi 1er novembre

Vente de muffins – par la boulangerie Delamare

· à Elbeuf sur Seine et Cléon

Les bénéfices de cette opération sont entièrement reversés à l’association Tel est ton défi

Dimanche 13 novembre – de 10h à 18h

Rassemblement Auto-Moto – par l’association Tel est ton défi et Supercharged

· Au Champ de foire, 87 Rue de la République

Restauration sur place, animations pour les petits et grands, voitures rétros, youngtimers, prestiges…

Tél. 07 63 34 63 53 – Guillaume HAVEL et 06 07 48 27 53 – Tel est ton défi

Mail : tel-est-ton-defi@hotmail.fr

Samedi 26 novembre – Inscription sur place de 13h à 14h – Jet du but à 14h15

Tournoi de pétanque en faveur du Téléthon – par le B.P.S.P

· Au Boulodrome de Normandie

Tél. 06 31 32 70 61 – Kuhn DOMINIQUE, secrétaire

Jeudi 1er décembre – à 18h

Tournoi de foot – par l’association Tel est ton défi

· Au gymnase de La Cerisaie,10 Rue des Traites

Sur inscription, pour participer : 30 € par équipe de 5 joueurs.

Tél. 06 07 48 27 53 – Magali ADAM

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre

Opération « Les restaurateurs ont du coeur »

1€ de votre addition reversée au Téléthon chez plusieurs restaurateurs elbeuviens.

Tél. 06 07 48 27 53

Mail : tel-est-ton-defi@hotmail.fr

Stands de vente d’objets du Téléthon

Sur le territoire elbeuvien : CHI, supermarchés.

Vendredi 2 décembre – Horaire à venir

Concert – Service Jeunesse

· La Péniche, 2 Rue Victor Grandin

Tél. 0232 96 50 40

Vendredi 2 décembre – A partir de 17h

Bouger en faveur du Téléthon – Les sections du CORE

· Stade La Cerisaie, 10 Rue des Traites

Venez vous essayer à différents sports tout en faisant bénéficier le Téléthon. Restauration sur place.

Samedi 3 décembre – 16h

Chouette orientation – par l’association ALBE

· Stade Jackson Richardson, avenue du Chartrier

La Chouette Orientation est une échappée nocturne en orientation urbaine, en équipe de 2, 3 ou 4 coureurs.

Ouverte à tous, familles, amis et sportifs, vous pouvez participer par défi, par plaisir ou découverte.

Vous aurez le choix entre 3 distances :

Trotteurs 7 km (Dynamique – 2h30 max.)

Orienteurs 13 km (Technique – 3h max.)

Raideurs 21 km (Sportif – 4h max.)

Plus d’infos : albeorientation.org

Le même jour a lieu indépendamment le Chouette Téléthon, un parcours de 5 km non chronométré, particulièrement adapté pour une première participation pour les familles avec les plus jeunes et dont les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Samedi 3 décembre – de 14h à 22h

L’EMIJ fait son Téléthon – par l’école de musique d’improvisation Jazz

· Dans les locaux de l’EMIJ, 87 rue de la République à Elbeuf

Venez passer un bon moment avec vos amis dans une ambiance conviviale. Café, thé, boissons, assiettes de charcuteries et pizzas en vente sur place en faveur du Téléthon.

Mail : contact@emij.fr

Samedi 3 décembre – Toute la journée

Stands de vente d’objets en faveur du Téléthon – par l’office municipal des sports avec la participation de Fr.K@way

· Place de la Libération

Samedi 3 décembre – Après-midi

Bouger en faveur du Téléthon – par l’office municipal des sports

Samedi 3 décembre – 14h à 18h

Thé-léthon dansant – Proposition multipartenariale portée par l’Office municipal des sports et Tel est ton défi

· Salle Franklin, place Aristide Briand

Moment festif avec : des ateliers, un concert, de la restauration… afin de récolter des dons en faveur du Téléthon.

Dimanche 4 décembre – Ouverture des portes à 12h et début du jeu à 14h

Loto – Par l’office municipal des sports

· Salle Franklin, place Aristide Briand

Tous les fonds récoltés seront reversés au Téléthon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T09:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00