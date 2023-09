Visite guidée Mairie d’Yzeure – Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Visite guidée Mairie d’Yzeure – Yzeure, 14 octobre 2023, Yzeure. Visite guidée Samedi 14 octobre, 14h00 Mairie d’Yzeure – Du prieuré des bénédictines au Lycée Jean-Monnet et à l’hôtel de Ville.

Les bâtiments qui s’inscrivent autour de la Place Jules-Ferry remontent au Moyen Age. Construits, agrandis, démolis, remplacés par d’autres, ils font partie d’un ensemble éclectique qui aujourd’hui ne manque pas de charme.

Pour comprendre l’évolution des bâtiments à travers les siècles, participez à la visite guidée de cet ensemble. Mairie d’Yzeure – Place Jules-Ferry – 03400 Yzeure Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 94 14 65 https://ville-yzeure.com L’Hôtel de Ville appartient à un ensemble urbanistique qui a évolué depuis 1150. Construit fin XIXe-début du XXe, le bâtiment autrefois rattaché à l’Ecole Félix-Mathé fut racheté par la Municipalité. Réaménagé au fil des décennies, il accueille aujourd’hui certains services administratifs. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

