concert : chansons françaises Mairie Dunières, 7 octobre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

20h30 concert de chansons françaises Intermezzo ensemble vocal: groupe de 50 choristes enfants et adultes.

entrée 6€, gratuit moins de 16 ans.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Mairie salle de la Mairie

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



8:30pm concert of French songs by Intermezzo vocal ensemble: a group of 50 singers for children and adults.

admission 6?, free under 16

20.30 h Concierto de canciones francesas a cargo del conjunto vocal Intermezzo: un grupo de 50 cantantes infantiles y adultos.

entrada 6?, gratis menores de 16 años

20.30 Uhr Konzert mit französischen Chansons Intermezzo ensemble vocal: 50 Sängerinnen und Sänger, Kinder und Erwachsene.

eintritt 6?, unter 16 Jahren gratis

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon