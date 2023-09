Cet évènement est passé Visite du Patrimoine Mairie Dun-le-Poëlier Catégories d’Évènement: Dun-le-Poëlier

Indre Visite du Patrimoine Mairie Dun-le-Poëlier, 17 septembre 2023, Dun-le-Poëlier. Visite du Patrimoine Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Mairie Inscription à la Mairie La visite guidée comprend les lieux suivants :

– Le Prieuré Saint-Vincent

– Le Moulin de Coulommiers

– La Pierre à Bouton

– L’Eglise Saint-Hilaire

– Le Lavoir Clos Mairie 1 place de la Mairie, 36210 Dun-le-Poëlier Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire 02-54-40-61-47 Mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Marie-Pierre DEHAUDT Détails Catégories d’Évènement: Dun-le-Poëlier, Indre Autres Lieu Mairie Adresse 1 place de la Mairie, 36210 Dun-le-Poëlier Ville Dun-le-Poëlier Departement Indre Lieu Ville Mairie Dun-le-Poëlier latitude longitude 47.203421;1.753269

Mairie Dun-le-Poëlier Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dun-le-poelier/