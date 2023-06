A vos Jeux… Prêts ? Créez ! Mairie du XIVe arrondissement Paris, 23 juin 2023, Paris.

A vos Jeux… Prêts ? Créez ! Vendredi 23 juin, 14h00 Mairie du XIVe arrondissement Entrée libre

Restitution du projet danse mené par La Fabrique de la Danse avec un groupe de la résidence Valentin Haüy. Accompagné par 4 chorégraphes (Emmanuelle Simon, Orianne Vilmer, Timothée Bouloy et Cécile Lassonde) le groupe présentera une pièce chorégraphique inédite inspirée des handisports et des valeurs olympiques. Voyage créatif mêlant excellence, amitié et respect, cette création est le fruit d’un travail collectif fondé sur la joie de l’effort. Des bénévoles souffleurs vous accompagneront dans votre expérience de spectateur.

Mairie du XIVe arrondissement 12 Rue Pierre Castagnou 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

