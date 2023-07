Visite guidée de la Mairie du Vésinet Mairie du Vésinet Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Visite guidée de la Mairie du Vésinet Mairie du Vésinet Le Vésinet, 16 septembre 2023, Le Vésinet. Visite guidée de la Mairie du Vésinet Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Mairie du Vésinet Gratuit, sur inscription, 15 personnes par visite Visite guidée de la Mairie du Vésinet par un élu municipal Mairie du Vésinet 60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 47 00 http://www.levesinet.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Vésinet, Yvelines Autres Lieu Mairie du Vésinet Adresse 60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet Ville Le Vésinet Departement Yvelines Lieu Ville Mairie du Vésinet Le Vésinet

Mairie du Vésinet Le Vésinet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vesinet/