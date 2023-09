Cet évènement est passé Lecture d’archives municipales par Max Assié Mairie du Séquestre Le Verdier Catégories d’Évènement: Le Verdier

Lecture d'archives municipales par Max Assié
Mairie du Séquestre
Le Verdier, 16 septembre 2023, Le Verdier.

Samedi 16 septembre, 18h00
Mairie du Séquestre

Gratuit. Entrée libre.

Lecture des premières délibérations de la commune et résumé de l'histoire de la commune, par Max Assié.

Mairie du Séquestre
Place du Séquestre, 81990 Le Sequestre
Le Verdier 81140
Tarn
Occitanie

05 63 54 40 13.
http://lesequestre.fr
https://www.facebook.com/LeSequestreMairie/

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Mairie du Séquestre

