Récits d’enfance, la conférence Samedi 16 septembre, 11h00 Mairie du Pré Saint-Gervais

La Maison de la Villette a offert au Pré Saint-Gervais cette exposition sur l’enfance entre Paris, les fortifs et notre banlieue gervaisienne. Sa conceptrice nous raconte cette aventure et dialogue avec la mémoire gervaisienne.

Avec Françoise Morier, historienne et Cendrine Bonami- Redler, gervaisienne d’enfance.

Mairie du Pré Saint-Gervais 86 bis rue André-Joineau 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France Construit en 1800 pour être le lieu de villégiature d’une famille anglaise, le bâtiment est initialement entouré d’un immense parc puis acquis par les instances municipales en 1838. Après avoir abrité une école, un bureau

de télégraphie, une bibliothèque, s’être adjoint une salle des fêtes, l’édifice a connu de profondes modifications jusqu’à une date récente.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

