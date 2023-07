Récits d’enfance dans le nord-est parisien Mairie du Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais, 16 septembre 2023, Le Pré-Saint-Gervais.

Récits d’enfance dans le nord-est parisien Samedi 16 septembre, 10h00 Mairie du Pré Saint-Gervais

Des enfants devenus, au fil du temps, les témoins de leur propre histoire, racontent les moments de bonheur et les heures difficiles vécus au cœur d’un territoire métamorphosé : le nord-est parisien. Au-delà de la valeur documentaire, ces récits « bruts de mémoire » retracent des trajectoires individuelles ou collectives. Enfances au Pré Saint-Gervais, à Pantin, à Aubervilliers et à Paris….

Ouvert également les jeudi 21 et 28 septembre de 16h à 18h et les samedi 23 et 30 septembre de 10h à 13h

Mairie du Pré Saint-Gervais 86 bis rue André-Joineau 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France Construit en 1800 pour être le lieu de villégiature d’une famille anglaise, le bâtiment est initialement entouré d’un immense parc puis acquis par les instances municipales en 1838. Après avoir abrité une école, un bureau

de télégraphie, une bibliothèque, s’être adjoint une salle des fêtes, l’édifice a connu de profondes modifications jusqu’à une date récente.

