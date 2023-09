Musiques en balade Mairie du Paradou Paradou, 30 septembre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Les élèves du conservatoire du Paradou et la classe de percussions vous proposeront de petites auditions variées le samedi 30 septembre à 17h..

2023-09-30 17:00:00

Mairie du Paradou Place Charloun Rieu

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Students from the Paradou Conservatoire and the percussion class will be offering a variety of short auditions on Saturday 30 September at 5pm.

Los alumnos del Conservatorio de Paradou y de la clase de percusión ofrecerán diversas audiciones breves el sábado 30 de septiembre a las 17.00 horas.

Die Schüler des Konservatoriums von Paradou und die Perkussionsklasse bieten Ihnen am Samstag, den 30. September um 17 Uhr kleine, abwechslungsreiche Vorspiele an.

