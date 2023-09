Atelier écriture Mairie du Paradou Paradou, 25 septembre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Participez à l’atelier d’écriture le lundi 25 septembre de 15h30 à 17h30 à la bibliothèque de Paradou !.

2023-09-25 15:30:00 fin : 2023-09-25 17:30:00. .

Mairie du Paradou Place Charloun Rieu

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join the writing workshop on Monday 25 September from 3.30pm to 5.30pm at the Paradou library!

Participe en el taller de escritura el lunes 25 de septiembre, de 15.30 a 17.30 horas, en la biblioteca de Paradou

Nehmen Sie am Schreibworkshop am Montag, den 25. September von 15:30 bis 17:30 Uhr in der Bibliothek von Paradou teil!

Mise à jour le 2023-09-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles