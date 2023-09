Exposition « Communs : air(e) de village » Mairie du Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Catégories d’Évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique Exposition « Communs : air(e) de village » Mairie du Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau, 13 octobre 2023, Le Loroux-Bottereau. Exposition « Communs : air(e) de village » 13 – 15 octobre Mairie du Loroux-Bottereau Entrée libre Du mercredi 11 au lundi 30 octobre

Parvis de la mairie du Loroux-Bottereau

De nombreux villages du vignoble nantais possèdent des parcelles, des « communs », dont les habitants se partagent la propriété et l’usage depuis le Moyen Âge. Comment s’organisent ces villages ? A quoi ressemblent-ils ? Trois années de recherches par le Pays d’art et d’histoire offrent des clés de lecture de cette architecture encore bien visible.

En accès libre, en extérieur. Mairie du Loroux-Bottereau 14 place Rosmadec Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T07:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

