Vosges Girmont-Val-d’Ajol . 28ème édition de la marche populaire du Girmont Val d’Ajol. Ce samedi 3 juin 2023, l’association animation et loisirs du Girmont et l’association agir mon enfant vous proposent deux parcours de 5km et 10km. Les parcours sont sans difficultés particulières et ouverts à tous, sans limite d’âge, les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés. Des pauses rythmeront la marche avec des animations sensorielles et ludiques. Cotisation de participation : licence de participation FFSP délivrée au départ contre une cotisation sans souvenir de 3€ ou une cotisation pour une licence famille de 6€. (gratuit pour les -16ans) Possibilité de restauration à l’arrivée. +33 6 89 45 10 36 Association Animation et loisirs du Girmont

